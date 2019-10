Trump grozi Turcji. "Totalnie zniszczę i zrównam z ziemią gospodarkę"

Sprawa ma związek z wycofaniem przez Stany Zjednoczone swoich sił z północnej Syrii. Decyzję tę Kurdowie określili jako "cios w plecy" zadany im przez USA.

Donald Trump nawiązał do sprawy za pośrednictwem Twittera. "Jak już wcześniej wyraźnie mówiłem i tylko dla przypomnienia, jeśli Turcja zrobi coś, co ja, w mojej wielkiej i niezrównanej mądrości, uważam za przekraczające granice, totalnie zniszczę i zrównam z ziemią gospodarkę Turcji (jak już to zrobiłem!). Turcy muszą, wraz z Europą, zająć się schwytanymi bojownikami Państwa Islamskiego i ich rodzinami. Stany Zjednoczone zrobiły dużo więcej, niż ktokolwiek mógłby oczekiwać, włącznie z przejęciem 100 proc. terytorium kalifatu ISIS. Przyszedł czas na innych w regionie, niektórych bardzo bogatych, by bronić własnego terytorium" – napisał wczoraj amerykański przywódca.

Wyjaśniając powody dla których USA zdecydowały się wycofać swoje siły z północnej części Syrii Donald Trump podkreślał, że wspieranie sił kurdyjskich w regionie jest zbyt kosztowne.

Prezydent USA napisał także: "Kurdowie walczyli z nami, ale by tak mogło być, dostawali ogromne ilości pieniędzy i sprzętu. Walczą z Turcją od dziesiątków lat". Jak dodał, Turcja, Europa, Syria, Iran, Irak, Rosja i Kurdowie będą teraz musiały rozpracować tę sytuację".