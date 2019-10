Dochodzenie ws. impeachmentu Trumpa. Ważna deklaracja Białego Domu

W liście do przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi Biały Dom podkreślił, że prowadzone ws. Donalda Trumpa postępowanie jest nie tylko "politycznym spektaklem", ale także niezgodne z konstytucją i rząd nie będzie w tym uczestniczył.

Co więcej, Biały Dom zapowiedział, że zablokuje wszelkie ewentualne żądania dotyczące przekazania dokumentów i zeznań świadków.

Przypomnijmy, że pod koniec września przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi poinformowała o rozpoczęciu procedury mogącej doprowadzić do impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Śledztwo ma związek z podejrzeniem, że amerykański prezydent wywierał naciski na Ukrainę w celu pozyskania informacji mających zaszkodzić jego prawdopodobnemu rywalowi w zbliżających się wyborach prezydenckich. Według kongresmenów, Donald Trump miał w rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim uzależnić pomoc dla Ukrainy w wysokości 400 mln dolarów od włączenia się prokuratury tego kraju w śledztwo przeciwko synowi Joe Bidena, Hunterowi. Wiele wskazuje na to, że to właśnie Joe Biden będzie kandydatem Demkratów w przyszłorocznych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

