"Macron wściekły". Francuzka nie przeszła w europarlamencie

Przeciwko kandydaturze Sylvie Goulard oddano 82 głosy, za – 29 oraz jeden wstrzymujący. Francuzka aspirowała do teki obejmującej m.in. nadzór nad rynkiem wewnętrznym, polityką obronną i cyfryzacją.

"Prezydent Macron wściekły - zaproponowana przez niego francuska kandydatka na komisarza, Sylvie Goulard została odrzucona przez PE. Francja musi zaproponować nowego kandydata" – informuje na Twitterze korespondentka TVP w Brukseli Dominika Cosić.

Przypomnijmy, że we wtorek zielone światło do objęcia funkcji unijnego komisarza ds. rolnictwa otrzymał Polak, Janusz Wojciechowski. Wszystkich nowych eurokomisarzy poznamy do 1 listopada. Wtedy też Komisja Europejska w nowym składzie zacznie oficjalnie funkcjonować.