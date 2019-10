Wybuch na irańskim tankowcu. Nieoficjalnie: Doszło do ataku

W momencie kiedy doszło do ataku, tankowiec płynął przez Morze Czerwone, wzdłuż wybrzeża Arabii Saudyjskiej. Jak podaje państwowe przedsiębiorstwo naftowe National Iranian Tanker Company (NITC), do którego należy jednostka, tankowiec został mocno uszkodzony, a z jego zbiorników wydobywała się do morza ropa.

W komunikacie NITC podano, że eksplozja i pożar, który wybuch na pokładzie, to prawdopodobnie efekt "uderzenia dwóch pocisków".

Przedsiębiorstwo podało jednocześnie, że załoga statku jest cała i zdrowa.