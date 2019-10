W Japonię uderzył potężny tajfun. Władze zalecają ewakuację ponad miliona osób

Władze zalecają ewakuację ponad milionowi mieszkańców. Tajfun ma przynieść najsilniejszy wiatr i deszcz od ponad 60 lat. Przed godz. 19.00 czasu lokalnego oko tajfunu dotarło nad półwysep Izu, leżący na południowy zachód od Tokio. Żywioł przesuwa się wzdłuż wschodnich wybrzeży Honsiu. Prędkość wiatru dochodzi do 225 km na godzinę. Według prognoz japońskiej agencji meteorologicznej, w rejonie Tokio w ciągu 24 godzin do południa w niedzielę opady mogą wynieść 50 cm, co stwarza poważne zagrożenie powodziowe.

W prefekturze Chiba na wschód od stolicy kraju wiatr zrywał dachy i linie energetyczne oraz przewracał samochody. Wstrzymano kursowanie pociągów, odwołano ponad tysiąc lotów. W Tokio i w rejonie stolicy tysiące domów są bez prądu.

Obecnie prędkość wiatru przekracza 200 km/godz. Meteorolodzy przewidują, że Hagibis może być najsilniejszym tajfunem, jaki nawiedził Japonię od 1958 r. Wtedy w wyniku przejścia tajfunu Ida zginęło ponad 1000 osób. Synoptycy prognozują, że w sobotę i niedzielę żywioł wciąż będzie szalał na wybrzeżu Pacyfiku wyspy Honsiu, niosąc ze sobą ulewne deszcze, powodujące powodzie i osuwiska.