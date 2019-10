Niemcy: Członkowie gminy żydowskiej boją się o życie. Władze nie reagują

– Gdyby to, co zdarzyło się w Halle, zdarzyło się tutaj, byłaby masakra. Nie mamy tutaj żadnych zabezpieczeń – mówi Alexander Wassermann, który od 20 lat przewodniczącym gminy żydowskiej w Dessau – miejscowości położonej około 50 km od Halle. To tam młody niemiecki neonazista zaatakował synagogę. Napastnik nie zdołał jednak sforsować drzwi – dlatego nie doszło do masakry.

– Jesteśmy wszyscy zaszokowani. Wielu członków naszej gminy się boi. Mamy tutaj wielu starszych ludzi, którzy mówią sobie: "moje życie jest dla mnie ważniejsze od modlitwy, więc lepiej zostać w domu" – mówi Wassermann

– Nie czuję się tutaj bezpieczne – mówi ze łzami w oczach jedna z kobbiet występujących w reportażu. Ze względu na bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny chce pozostać anonimowa. Gmina ciągle otrzymuje pocztą antysemickie pogróżki, często z wydrukowanymi swastykami czy zdjęciami Hitlera. Lokalne władze bagatelizują problem. Od dłuższego czasu jego gmina stara się o środki na zabezpieczenie synagogi. Sama gmina jest zbyt biedna, liczy ledwo 300 członków. Pieniędzy na środki bezpieczeństwa nie ma. Pół roku temu Wassermann napisał list do MSW Saksonii-Anhalt. Ministerstwo odmówiło sfinansowania zabezpieczeń. Wassermann jest tym rozgoryczony. – Potrzebne nam są środki bezpieczeństwa, nie mamy innego wyjścia. Chodzi o bezpieczeństwo naszych wiernych. Ich życie warte jest więcej niż te pieniądze. Jeśli coś się stanie – kto weźmie za to odpowiedzialność? – pyta przewodniczący gminy żydowskiej w Dessau.

