Wuj Kate Middleton trafił do aresztu

Na światło dzienne wychodzą skandaliczne informacje. Jak donoszą zagraniczne media, ponad dwa lata temu Gary Goldsmith, wuj Kate Middleton, został aresztowany za stosowanie przemocy domowej wobec swojej żony Julie-Ann.

W 2017 roku 53-letni brat matki księżnej Cambridge miał dopuścić się brutalnego aktu względem swojej żony. Gdy para wracała do domu taksówką po charytatywnej aukcji w Portman Square w Marylebone, doszło do kłótni, a następnie ostrej szarpaniny między małżonkami. Z relacji taksówkarza wynika, że po opuszczeniu auta Goldsmith wpadł w szał i z całej siły uderzył w twarz Julie-Ann. Kobieta upadła na chodnik, tracąc przytomność, a jej mąż, jak gdyby nigdy nic, udał się do ich wspólnego mieszkania – opisuje serwis Pudelek.

Zaniepokojony taksówkarz zadzwonił po policję. W rozmowie z "The Sun" opisywał: "Początkowo przyjechało dwóch oficerów, którzy zadzwonili po wsparcie. Ostatecznie pojawiło się sześciu funkcjonariuszy i trzech lekarzy. Policjanci zapukali do drzwi. Podszedłem do drzwi, a oni spytali mnie, czy to on. Weszli do środka i chwilę później wyszli z nim w kajdankach. Wsadzili go na tył vana i odjechali".