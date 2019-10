Tureccy piłkarze oddali hołd żołnierzom. Jest reakcja UEFA

Siły kurdyjskie w północnej Syrii były dotychczas wspierane przez amerykańskie wojska. To się jednak zmieniło w ubiegłym tygodniu, kiedy Biały Dom poinformował o wycofaniu swoich żołnierzy. Kurdowie którzy pomagali Amerykanom w walce z ISIS, nazwali to "ciosem w plecy" ze strony USA. Decyzja ta umożliwiła Turcji przeprowadzenie ofensywy przeciwko Kurdom, których Ankara uznaje za zagrożenie. Turecka ofensywa rozpoczęła się 9 października.

Zwycięskiego gola dla Turcji strzelił Cenk Tosun. Po tym, jak Tosun umieścił piłkę w siatce, celebrując bramkę pobiegł w stronę trybun. Towarzyszyło mu kilku kolegów, Wszyscy wykonali gest salutowania. Autor gola opublikował później na Instagramie zdjęcie dodając do niego podpis. „Dla naszego narodu, a szczególnie dla tych, którzy dla narodu ryzykują własnym życiem” – napisał gracz Evertonu. Okazuje się, że w szatni podobny gest wykonali wszyscy zawodnicy, członkowie sztabu oraz działacze. Zdjęcie pojawiło się na Instagramie.

Do sprawy odniosła się UEFA. Rzecznik organizacji powiedział, że gest wykonany przez tureckich sportowców "wygląda jak prowokacja". – Gwarantuję, że zajmiemy się tym – zapewnił. Niewykluczone, że przeciwko piłkarzom zostaną podjęte kroki dyscyplinarne. "Zabrania się używania gestów, słów, przedmiotów lub jakichkolwiek innych środków do przekazywania prowokacyjnych wiadomości, które nie są odpowiednie do demonstrowania podczas wydarzenia sportowego" – tak głosi regulamin organizacji.