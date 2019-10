Barcelona: Nie żyje francuski turysta. Wszystko z powodu protestów

Jak podaje serwis "The Local", 65-letni mężczyzna do Katalonii przyjechał na urlop. Kiedy wracam do domu, nie mógł dojechać na lotnisku z powodu trwających na ulicach zamieszek. Francuz przeszedł piechotą cztery kilometry, aby dotrzeć na terminal lotniczy.

Mężczyzna już na lotnisku źle się poczuł, ale przez długi czas nie otrzymał pomocy medycznej, ponieważ karetka nie mogła dojechać ze względu na zablokowane drogi. Jak podają media, 65-latek został przetransportowany do szpitala Bellvitge w mieście L'Hospitalet de Llobrega helikopterem. Pomimo udzielonej mu pomocy, mężczyzna zmarł.

Protesty w Barcelonie i innych miastach Katalonii wybuchy na nowo po informacji o skazaniu na wieloletnie więzienie liderów separatystów katalońskich. Protestujący zapowiadają, że będą manifestować do skutku, czyli do momentu kiedy ich liderzy wyjdą na wolność.