Jennifer Aniston zadebiutowała na Instagramie i... zawiesiła serwis

Znana przede wszystkim z kultowego serialu "Przyjaciele" aktorka Jennifer Aniston zaskoczyła swoich fanów dołączając do serwisu społecznościowego Instragram.

Gwiazda dodatkowo ucieszyła swoich fanów publikując zdjęcie z pozostałymi bohaterami serialu „Przyjaciele”. „Teraz jesteśmy także przyjaciółmi na Instagramie” – napisała aktorka pod zdjęciem.

Debiut gwiazdy w serwisie społecznościowym wzbudził takie zainteresowanie, że Instagram przestał działać. Użytkownicy mieli problem z obejrzeniem wpisu Anniston, co gwiazda skomentowała w krótkim filmku. W kolejnym poście, Anniston patrzy w telefon, a po chwili odkłada go, a następnie rzuca aparatem. "Przysięgam, nie chciałam go zepsuć" – brzmi żartobliwy podpis. Aktorka podziękowała też w serwisie społecznościowym za miłe przyjęcie.

W ciągu pierwszej godziny zdjęcie i profil aktorki „polubiło” ponad 100 tys. osób. W ciągu doby zdjęcie „polubiło” 12 mln osób, a profil aktorki ponad 11 mln osób.