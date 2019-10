Kanadyjskie linie lotnicze zakazują zwracania się do pasażerów "pani" oraz "pan"

"Chcemy zapewnić integracyjną przestrzeń dla wszystkich, w tym dla osób utożsamiających się z płcią X. Zmiana zostanie odzwierciedlona w instrukcjach pokładowych w ramach naszego zobowiązania do poszanowania różnorodnej tożsamości płciowej i integracji. Poinformujemy cię, kiedy wprowadzić tę zmianę: – czytamy w notatce władz linii lotniczych, która została przekazana pracownikom. Jej treść ujawnia redakcja "La Presse" z Montrealu.

W tym celu władze linii Air Canada zakazują personelowi zwracania się do pasażerów per "pani" oraz "pan" – tak, aby nie podkreślać płci danej osoby. Decyzja podyktowana chęcią bycia jeszcze bardziej „tolerancyjnym”, w szczególności wobec osób, które nie identyfikują się z żadną z płci, a także wobec osób transseksualnych.

Informacje potwierdza rzecznik prasowy Air Canada. W wiadomości skierowanej do redakcji portalu CTV News Montreal podkreśla, że władze firmy chcą, aby wszyscy podróżujący z kanadyjskimi liniami lotniczymi, czuli się szanowani. "Zmodyfikujemy nasze ogłoszenia pokładowe, by je unowocześnić i usunąć konkretne odniesienia do płci. Będziemy ciężko pracować nad tym, by wszyscy pracownicy czuli się wartościowymi członkami rodziny Air Canada i jednocześnie, by nasi klienci byli szanowani i czuli się komfortowo, kiedy decydują się podróżować z nami" – napisał rzecznik prasowy Air Canada.

Standardowe formy grzecznościowe takie jak zwroty "pan" i "pani", mają zostać wkrótce zastąpione nową formułą: "Witamy wszystkich" lub "Dzień dobry wszystkim".