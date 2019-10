Rada Europejska zgodziła się na przyjęcie umowy w sprawie brexitu

"Rada Europejska w formacie 27 zakończona. Konkluzje przyjęte" – poinformował na Twitterze Preben Aamann, rzecznik prasowy szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska.

Umowa reguluje przede wszystkim trudną kwestię granicy irlandzkiej. Nie będzie twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Ta ostatnia będzie zarówno w obszarze celnym Zjednoczonego Królestwa, co zachowuje integralność terytorialną Wielkiej Brytanii, jak i nieformalnie w unii celnej, do której należą wszystkie kraje Unii. Wszelkie procedury celne będą odbywać się w punktach wejścia do Irlandii Północnej i odpowiadać za nie będą władze brytyjskie.

– Wygląda na to, że jesteśmy bardzo blisko, na ostatniej prostej. Umowa, która wczoraj była niemożliwa, dziś jest możliwa. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jej nowa wersja została pozytywnie odebrana przez Irlandię – powiedział szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

Zaledwie kilka godzin przez rozpoczęciem szczytu Rady Europejskiej, brytyjskim i unijnym negocjatorom udało się osiągnąć porozumienie ws. warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. – Tam, gdzie jest wola, tam jest porozumienie – mamy je! Jest to uczciwa i wyważona umowa dla UE i Wielkiej Brytanii, która świadczy o naszym zaangażowaniu w poszukiwanie rozwiązań. Rekomenduję Radzie Europejskiej poparcie tej umowy" – poinformował na Twitterze szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.