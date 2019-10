Niepokojące dane Frontexu. We wrześniu wzrosła liczba nielegalnie przekraczających granice UE

Według danych Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej liczba osób nielegalnie przekraczających granice UE wzrosła we wrześniu o 14 proc. w stosunku do sierpnia. Głównymi szlakami migracyjnymi przeprawiło się do Unii w sumie 17,2 tys. osób.

Frontex zaznacza, że pomimo wzrostowej tendencji w ostatnich miesiącach całkowita liczba nielegalnych przekroczeń granic UE spadła w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku o około 19 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Od początku roku granice UE przekroczyło nielegalnie 88,2 tys. osób.

Dwóch na trzech migrantów wybrało we wrześniu szlak migracyjny prowadzący przez wschodnią część Morza Śródziemnego. W ten sposób przez Morze Egejskie dostało się na greckie wyspy 11,5 tys. osób – o 16 proc. więcej niż w sierpniu. Od początku roku przez wschodnią część basenu Morza Śródziemnego do UE dostało się już 50,6 tys. migrantów. To 22-proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Prawie 40 proc. osób, które przeprawiają się tamtędy do Europy, stanowią Afgańczycy.

