Amerykanie chcą odwołania Donalda Trumpa

Kontrowersje wokół Donalda Trumpa nie cichną. Z najnowszego sondażu Reuters i IPSOS wynika, że 46 proc. Amerykanów chce impeachmentu, czyli odwołania go z funkcji prezydenta. 40 proc. badanych sprzeciwia się temu rozwiązaniu.

W sondażu zbadano m. in. wyborców niezależnych. 45 proc. z nich popiera impeachment, przeciwko odwołaniu Trumpa jest 32 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 18-22 października, po tym, jak kolejni przedstawiciele związani z administracją Trumpa zaczęli oskarżać go o wywieranie presji na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Przywódca USA miał nakłaniać go do zbierania haków na Joe Bidena i jego syna Huntera.

Sondaż Reuters/IPSOS przeprowadzono na grupie 4083 dorosłych obywateli USA, z których 1773 osoby stanowili demokraci, 1542 republikanie, a 447 - niezależni. Margines błędu statystycznego wynosi 5 punktów procentowych.

