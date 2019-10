39 ciał w ciężarówce. Nowe, wstrząsające informacje

W naczepie ciężarówki w parku przemysłowym w południowo-wschodniej Anglii znaleziono ciała 39 osób. Agencja Reutera podała, że przedstawiciele ambasady Wietnamu w Londynie dostają prośby od wietnamskich rodzin, by sprawdzić, czy wśród ofiar są ich krewni.

Anthony Dang Huu Nam, katolicki ksiądz z miasta Yen Thanh w prowincji Nghe An na północy Wietnamu, twierdzi, że zna te rodziny. Ich bliscy mieli podróżować do Wielkiej Brytanii w tym samym czasie, kiedy znaleziono ciężarówkę z ciałami. Nie mogli się z nimi skontaktować.

Organizacja reprezentująca tę społeczność na Wyspach dostała zdjęcia 20 osób, które zaginęły. Mają od 15 do 45 lat. Tymczasem BBC ujawniło treść SMS-a domniemanej ofiary, 26-letniej Pham Thi Tra My. Kobieta wysłała go do swoich rodziców.

"Jest mi bardzo, bardzo przykro, mamo i tato, ale moja podróż za granicę nie udała się. Umieram. Nie mogę oddychać. Bardzo was kocham, mamo i tato. Przepraszam" – napisała Wietnamka.

Reuters odnotowuje, że Nghe An jest jedną z najbiedniejszych prowincji Wietnamu i to stamtąd pochodzi wiele ofiar handlu ludźmi, którzy trafiają do Europy.

W czwartek brytyjska policja poinformowała, że osoby, których ciała znaleziono w naczepie ciężarówki, to obywatele Chin.

