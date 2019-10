Media: Zginął przywódca tzw. Państwa Islamskiego

Zaskakujący list Agencji Żydowskiej do Mateusza Morawieckiego. Premier odpowiada

"Polska jest zaangażowana w walkę z wszelkimi przejawami antysemityzmu" – pisze w liście do Isaaca Herzoga, szefa Agencji Żydowskiej Mateusz Morawiecki. To odpowiedź premiera na zaskakujący apel Żydów do polskich władz.