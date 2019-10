Unia Europejska zdecydowała ws. opóźnienia brexitu

Informację na ten temat przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych szef Rady Europejskiej Donald Tusk."27 państw Unii Europejskiej zgodziło się w poniedziałek na zaakceptowanie wniosku Wielkiej Brytanii o opóźnienie brexitu do 31 stycznia 2020 roku" – napisał na Twitterze Tusk. Ostatni termin do którego Zjednoczone Królestwo miało opuścić UE to 31 października.

Decyzja zostanie teraz sformalizowana w procedurze pisemnej.

Wyrażona zgoda zakłada "elastyczne opóźnienie". Oznacza to, że Wielka Brytania będzie mogła opuścić Wspólnotę przed tym terminem, jeśli wcześniej zostanie zakończony proces ratyfikacji porozumienia ws. warunków brexitu.