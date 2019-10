Izba Reprezentantów przyjęła rezolucję dot. impechmentu Trumpa. "To największe polowanie na czarownice w historii Ameryki"

Izba Reprezentantów przegłosowała dziś wniesiony przez Demokratów projekt rezolucji dotyczący formalizacji dochodzenia ws. impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Za przyjęciem dokumentu opowiedziało się 232 członków Kongresu. Przeciwko zagłosowało 196.

Przyjęty projekt opisuje dalsze kroki ws. śledztwa oraz upoważnia przewodniczącego Komisji ds. Wywiadu Izby Reprezentantów do przeprowadzenia przesłuchań w tej sprawie. Mają być one jawne. Kiedy zostaną zakończone komisja sprawiedliwości dokona analizy potencjalnych zarzutów.

"To największe polowanie na czarownice w historii Ameryki" – skomentował na Twitterze decyzję Izby Reprezentantów Donald Trump.

Przypomnijmy, że pod koniec września przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi poinformowała o rozpoczęciu procedury mogącej doprowadzić do impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Śledztwo ma związek z podejrzeniem, że amerykański prezydent wywierał naciski na Ukrainę w celu pozyskania informacji mających zaszkodzić jego prawdopodobnemu rywalowi w zbliżających się wyborach prezydenckich. Według kongresmenów, Donald Trump miał w rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim uzależnić pomoc dla Ukrainy w wysokości 400 mln dolarów od włączenia się prokuratury tego kraju w śledztwo przeciwko synowi Joe Bidena, Hunterowi. Wiele wskazuje na to, że to właśnie Joe Biden będzie kandydatem Demkratów w przyszłorocznych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.