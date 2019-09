Wunderwaffe polskiej polityki historycznej

"5 sierpnia Niemcy weszli na nasze podwórze w liczbie kilkunastu, a kilku weszło do naszego domu i kazali wychodzić. Wielu sąsiadów z naszego domu posłuchało tego rozkazu, ale ktokolwiek z nich pokazał się na podwórzu, zaraz otrzymywał strzał w głowę i walił się na ziemię. Znajdując się w swym mieszkaniu, zauważyłem to i zdecydowałem się nie spieszyć" – to fragment zeznań warszawskiego robotnika, Stanisława Raczyńskiego, złożonych tuż po wojnie przed Komisją Badania Zbrodni Niemieckich. Te i inne wstrząsające świadectwa polskich cierpień w czasie II wojny światowej można przeczytać na stronie zapisyterroru.pl.