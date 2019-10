"Do Rzeczy" nr 41: Sekret skuteczności prezesa. Jak Kaczyński rządzi PiS

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Ta kampania należała do PiS. To partia Kaczyńskiego nadawała ton, popełniała mniej błędów i skutecznie zażegnywała kryzysy – zauważa Kamila Baranowska w tekście „Walec PiS”.

– 28 września odszedł Jan Kobuszewski. Aktor wybitny i kochany – pisze Zbigniew Tomasz Zapert w artykule „Dusza Kobusza”.

– LGBT to zaraza – przekonuje prymas Czech, kardynał Dominik Jaroslav Duka w rozmowie z Pawłem Lisickim i Maciejem Szymanowskim, stając po stronie abp. Jędraszewskiego.

– Mija 320 lat od odzyskania z rąk tureckich Kamieńca Podolskiego. Chociaż od rozbiorów nie należy on już do Polski, to każdy kamień mówi tu albo o chwale, albo o krwi Polaków – zauważa Monika Odrobińska w artykule „Kwiat na kamieniu”.

– Gdyby poważnie traktować głosy mediów, można by sądzić, że wybór laureata tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla jest już przesądzony. Nie może nim zostać nikt inny niż Greta Thunberg – przekonuje Teresa Stylińska w tekście „Nobel i ekologia”.

– Posiadacze kredytów „frankowych” mogą żądać uznania umowy za nieważną – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE – pisze Jacek Przybylski w artykule „Trybunał ukarał banksterów”.

Marcin Makowski demaskuje plagę antypolskich fake newsów w Izraelu.

