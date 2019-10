PO chwyta się brzytwy

"Odpłatne prawo głosu". Nietypowy pomysł polityka Konfederacji

Dobromir Sośnierz z Konfederacji przekonuje, że powinno się dążyć do ograniczenia masowości wyborów. Jednym z pomysłów na to jak można to osiągnąć jest jego zdaniem wprowadzenie opłaty za udział w wyborach.