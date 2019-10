Rzymkowski o Wałęsie: To prywatny cios tajnego współpracownika w człowieka, który nie skaził się współpracą z SB

W niedzielę Lech Wałęsa wystąpił na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Z jego ust padły haniebne słowa o Kornelu Morawieckim, który w ubiegłym tygodniu zmarł. – Środek stanu wojennego, atakują nas z każdej strony. A on sobie, kozak, Solidarność Walczącą zakłada! Co to jest proszę państwa? To jest zdrada! Zdrajca – powiedział były prezydent.

Poseł PiS ocenił, że zupełnie zaskakujące jest to, że PO zdecydowała się zaprosić Lecha Wałęsę na ostatnią weekendową konwencję wyborczą. – Postawa Lecha Wałęsy nie zaskakuje, bo wielokrotnie nas szokował prymitywnymi atakami na osoby zmarłe i nie tylko. Atak na Kornela Morawieckiego to też prywatny cios tajnego współpracownika o ps. Bolek w człowieka, który nie skaził się współpracą z SB, a nawet był liderem tego środowiska, które w 1989 roku uważało, że z komunistami nie należy iść na układ, czyli uczestniczyć w częściowo wolnych wyborach. Kornel Morawiecki był jasną postacią polskiego antykomunizmu – mówił.

Rzymkowski zauważył też, że Lech Wałęsa i PO nie mają jakichkolwiek nadziei na sukces. – Wałęsa jasno stwierdził, że PO przegra te wybory. Nie spotkałem się, aby jakikolwiek gość na konwencji jakiegokolwiek środowiska stwierdził, że przegra ono wybory. To podwójny samobój. Odpowiedzialność spada na Grzegorza Schetynę. Musieli coś wymyślić, więc wymyślili, że Lech Wałęsa jest objęty absolucją, a każdy grzech, który popełni, jest mu wybaczany. Ta sytuacja jest nie do obrony – dodał.

