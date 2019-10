"Typowe zachowanie Bolka. Zdradza każdego, na każdym rogu, za każdą sumę"

W niedzielę Lech Wałęsa wystąpił na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Z jego ust padły haniebne słowa o Kornelu Morawieckim, który w ubiegłym tygodniu zmarł. – Środek stanu wojennego, atakują nas z każdej strony. A on sobie, kozak, Solidarność Walczącą zakłada! Co to jest proszę państwa? To jest zdrada! Zdrajca – powiedział były prezydent.

Wyszkowski przekonuje, że ludzie z Platformy Obywatelskiej doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że korzystają z pomocy "człowieka podłego, który powie podłe rzeczy".

"To huczne powitanie, skandowanie „Lech Wałęsa, Lech Wałęsa” i później, po tym haniebnym wystąpieniu, nadal obsypywanie go brawami, całowanie się z Kidawą-Błońską i całą resztą – to wszystko pokazuje, że ci ludzie dobrze wiedzą do czego ta ohyda służy. Po to go biorą i on wypełnia te podłe zadania, które leżą w ich interesie" – mówi w rozmowie z portalem wpolityce.pl.

Wyszkowski odniósł się również do ostatnich wydarzeń. Były prezydent dzisiaj ogłosił, że chce wycofać poparcie dla KO i wesprzeć PSL. "To typowe zachowanie „Bolka”, który zdradza każdego, na każdym rogu, za każdą sumę. Wynajęli go do udzielenia poparcia sobie, po czym po jakiejś próbie odżegnania się od tych jego ohydnych pomówień, facet natychmiast przeskakuje na inną łódkę. To jest człowiek totalnie nieodpowiedzialny" – ocenił.