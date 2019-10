Na kogo w końcu zagłosuje Wałęsa? Były prezydent ponownie tłumaczy

Od kilku dni trwają spekulacje dotyczące tego, kogo Lech Wałęsa w końcu poprze w nachodzących wyborach parlamentarnych. Początkowo wydawało się pewnym, że zagłosuje na własnego syna – Jarosława, jednak kilka dni temu były prezydent nieoczekiwanie ogłosił, że wycofuje poparcie dla Koalicji Obywatelskiej i zamierza wesprzeć Polskie Stronnictwo Ludowe. Najbardziej zaskoczeni takim obrotem spraw wydawali się sami ludowcy. Wiceprezes PSL Krzysztof Hetman stwierdził wprost, że jego formacja o to poparcie nie zabiegała, a z kolei szef partii Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że Lech Wałęsa powinien przeprosić za swoje skandaliczne słowa dotyczące Kornela Morawieckiego.

Wałęsa szybko jednak skasował wpis dotyczący PSL-u, a podczas wczorajszej rozmowy z radiem Zet znowu zmienił zdanie, stwierdzając, że jednak zagłosuje na własnego syna. – W Gdańsku mamy takich pięknych ludzi, z moim synem na czele, że mam na kogo głosować. To nie chodziło o mój głos. To nie chodzi o jeden głos. Chodzi o to, że mają problemy dzisiaj, PSL, i trzeba im pomóc. Ja mam pomagać Polsce. Wykasowałem wpis, bo był taki opór jak pani, ludzi, którzy nie mogą zrozumieć, co ja powiedziałem rodakom, że nigdy nie będziecie zwyciężyć, jeśli będzie w taki sposób postępować – próbował tłumaczyć były prezydent.

Jego objaśnienia jednak były chyba niewystarczające, gdyż były lider Solidarności ponownie zabrał głos w tej sprawie. "Rodacy przepraszam, jeszcze raz wyjaśniam" – rozpoczął swój wpis na Facebooku.

Były prezydent zapewnił następnie, że popiera nadal PO.

"Dla Was można zrobić wiele z Wami niewiele,,to słowa Marszałka. Czy jeszcze raz potwierdzą się ? Dałem z siebie wszystko w obecnej rzeczywistości. Poparłem i popieram jednoznacznie PO, jako dziś jedyną zorganizowaną siłę polityczną, która ma szansę zawrócić z drogi szaleńców z PIS. Nie atakowałem PO, natomiast wykazywałem jak doszło do popierania przez masy PIS u i na jakich bohaterach Widząc problemy PSL chciałem podać im pomoc. To są prawdziwe motywy moich poczynań" – napisał Wałęsa na Facebooku.

