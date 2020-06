Matura z matematyki. Czy doszło do przecieku?

W poniedziałek 8 czerwca od pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęły się matury. Wczoraj media poinformowały, że mogło dojść do przecieku związanego z tematem egzaminu. Dzisiaj, po zakończeniu egzaminu z matematyki, również pojawiły się informacje o przecieku.

W mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że w wyszukiwarce Google przed godziną 8 (czyli przed rozpoczęciem egzaminu) wzrosło zainteresowanie hasłami związanymi z niektórymi zadaniami, które pojawiły się na egzaminie.

Sprawy nie skomentowała na razie Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Wielki przeciek podczas matur? Dojdzie do unieważnienia egzaminu

Do sprawy ewentualnego wycieku pytań z matury z języka polskiego odniósł się natomiast w TVP Info szef MEN Dariusz Piontkowski. Jak ocenił, wciąż nie wiadomo, cz doszło do wycieku, a sprawą zajmie się policja. – Przekazaliśmy sprawę policji, żeby sprawdziła, czy ten trop to tylko dywagacje w internecie czy rzeczywiście próba przemycenia tego, co było w arkuszach – stwierdził.

Na pytanie, czy resort rozważa powtórzenie egzaminu, Piontkowski podkreślił, że na pewno nie będzie unieważnienia egzaminu w całym kraju.

